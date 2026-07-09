Çorum’da zincirleme kaza: 2’si polis 4 yaralı | Video
09 Temmuz 2026 08:39
Çorum’da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada 2'si polis, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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