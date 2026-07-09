Çorum’da zincirleme kaza: 2’si polis 4 yaralı | Video 09 Temmuz 2026 08:39 Çorum’da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada 2'si polis, 4 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece saatlerinde Dr. İlhan Gürel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki otomobil, park halinde bulunan araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, emniyete ait ekip aracına çarparak durabildi. Kazada, sürücü A.Ç. ile 2'si polis 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.