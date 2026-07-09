Video Yaşam Trabzon'da ev sahibi şaşkına döndü: 'Hırsız sandım, baykuş çıktı' | Video
Trabzon'da ev sahibi şaşkına döndü: 'Hırsız sandım, baykuş çıktı' | Video

Trabzon'da ev sahibi şaşkına döndü: 'Hırsız sandım, baykuş çıktı' | Video

09 Temmuz 2026 10:15

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yaşayan arıcı Mustafa Kara, gece evinden gelen sesleri hırsız sanarak kontrol etmeye gitti. Işığı açtığında karşısında peçeli baykuşu gören Kara, arıcı maskesini takıp havlu yardımıyla yakaladığı baykuşu balkondan doğaya saldı. Yaşadığı anları esprili bir dille anlatan Kara'nın baykuşla yaptığı konuşma ise izleyenleri gülümsetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Aslen Trabzon'un Şalpazarı ilçesinden olan ancak Beşikdüzü'nde yaşayan ve arıcılıkla uğraşan Mustafa Kara, gece saatlerinde evinden gelen seslerle uyandı. İlk anda eve hırsız girdiğini düşünen Kara, tedbirini alarak sesin geldiği odaya yöneldi. Işığı açtığında ise karşısında daha sonra internetten araştırarak peçeli baykuş olduğunu öğrendiği kuşu gördü.

"HIRSIZ SANDIM, KARŞIMA BAYKUŞ ÇIKTI"
Yaşadığı şaşkınlığı anlatan Kara, "Evde uyurken bazı sesler duydum. Sanki birisi yürüyordu. 'Herhalde hırsız girdi' dedim, önlemimi alıp sesin geldiği yere gittim. Işığı yaktığım anda üzerime doğru geldi. İnsan ister istemez heyecanlanıyor. Sonuçta evin içinde bir baykuş var" dedi.

ARICI MASKESİNİ TAKIP MÜDAHALE ETTİ
Arıcılıkla uğraştığı için arı maskesini takarak önlem aldığını belirten Kara, "Bütün odaların kapılarını kapattım. Balkon camından geldiğini fark ettiğim için sadece o camı açık bıraktım. Eşim de bana 'Becerip de atamadın baykuşu dışarıya' diye sesleniyordu. Sanki böcek atacağım. Baykuş bu en nihayetinde" ifadelerini kullandı. Kara, daha sonra havlu yardımıyla tuttuğu baykuşu balkona bıraktığını ve hayvanın uçarak gözden kaybolduğunu söyledi.

"RABBİMİN YARATTIĞI HER CANLI ÖZELDİR"
Baykuşun oldukça sevimli olduğunu dile getiren Kara, "Çok güzel ve şirin bir hayvandı. Böyle güzel bir canlının evimize gelmesi bizim için mutluluk verici oldu. Bu ilk defa olan bir şey de değil. Daha önce de eve muhabbet kuşları, bülbüller geldi. Kafesten kuşu kaçanların kuşları bile bizim eve geliyor. Ne var bu evde bilmiyorum ama Allah bereket versin" diye konuştu.
Baykuşların uğursuzluk getirdiğine yönelik inanışlara da değinen Kara, "Kimileri bana 'Baykuş uğursuzluktur, eve ölüm getirir' dedi. Bence Rabbimin yarattığı her canlı bir can taşıyor. Onun için de özeldir, bizim için de özel" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Mustafa Kara'nın gece evine giren peçeli baykuşla yaptığı esprili konuşmaların yer aldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaza yapan motosiklet sürücüsü sinirlenerek, ona çarpan aracın camını kırdı | Video 01:51
Kaza yapan motosiklet sürücüsü sinirlenerek, ona çarpan aracın camını kırdı | Video 09.07.2026 | 11:16
Önce taksi, sonra eve baskın: 280 bin uyuşturucu hap yakalandı | Video 00:12
Önce taksi, sonra eve baskın: 280 bin uyuşturucu hap yakalandı | Video 09.07.2026 | 11:12
Beylikdüzü’nde öldürülen Baran Yusuf Dağdeviren cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi: Saldırı anı kamerada 01:54
Beylikdüzü'nde öldürülen Baran Yusuf Dağdeviren cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi: Saldırı anı kamerada 09.07.2026 | 11:00
Büyükçekmece’de kaza: Park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kamerada 02:55
Büyükçekmece'de kaza: Park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kamerada 09.07.2026 | 10:52
Beyoğlu’nda yankesicilik yöntemiyle telefonu çalıp kaçtı: Tutuklanan şüphelinin hırsızlık anları kamerada 00:14
Beyoğlu’nda yankesicilik yöntemiyle telefonu çalıp kaçtı: Tutuklanan şüphelinin hırsızlık anları kamerada 09.07.2026 | 10:24
Tekirdağ’da yayanın dikkatsizliği kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada 00:57
Tekirdağ’da yayanın dikkatsizliği kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada 09.07.2026 | 10:19
Trabzon’da ev sahibi şaşkına döndü: ’Hırsız sandım, baykuş çıktı’ | Video 04:24
Trabzon'da ev sahibi şaşkına döndü: 'Hırsız sandım, baykuş çıktı' | Video 09.07.2026 | 10:11
Bakırköy’de uyuşturucu operasyonu: Gizli bölmeden çıktı! | Video 00:52
Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu: Gizli bölmeden çıktı! | Video 09.07.2026 | 10:08
Düğün alanında sürpriz misafirler! Davetliler oturdu kelebekler dans etti | Video 01:26
Düğün alanında sürpriz misafirler! Davetliler oturdu kelebekler dans etti | Video 09.07.2026 | 10:01
Yeditepe Üniversitesi’nde skandal mezuniyet töreni! Ayetin önünü kapattılar, o anları alkışlarla desteklediler! | Video 01:32
Yeditepe Üniversitesi'nde skandal mezuniyet töreni! Ayetin önünü kapattılar, o anları alkışlarla desteklediler! | Video 09.07.2026 | 09:25
Yüzünü maske ile gizledi, park halindeki aracı böyle ateşe verdi | Video 03:47
Yüzünü maske ile gizledi, park halindeki aracı böyle ateşe verdi | Video 09.07.2026 | 09:05
Şişli’de özel halk otobüsü, yol kenarında duran yayaya çarptı: Kaza anı kamerada 00:31
Şişli'de özel halk otobüsü, yol kenarında duran yayaya çarptı: Kaza anı kamerada 09.07.2026 | 08:53
14 yaşındaki motosikletli polisten kaçarken kaza yaptı: Babasına 247 bin TL ceza! | Video 02:37
14 yaşındaki motosikletli polisten kaçarken kaza yaptı: Babasına 247 bin TL ceza! | Video 09.07.2026 | 08:41
Batman’da yangın paniği: Zincir marketin dağıtım deposu alevlere teslim oldu | Video 04:32
Batman'da yangın paniği: Zincir marketin dağıtım deposu alevlere teslim oldu | Video 09.07.2026 | 08:39
Çorum’da zincirleme kaza: 2’si polis 4 yaralı | Video 01:10
Çorum’da zincirleme kaza: 2’si polis 4 yaralı | Video 09.07.2026 | 08:34
Lastik sebebiyle yanan tırı 10 kilometre sürüp itfaiyeye yetiştirdi | Video 01:33
Lastik sebebiyle yanan tırı 10 kilometre sürüp itfaiyeye yetiştirdi | Video 09.07.2026 | 08:33
Bodrum’da yangın! 00:22
Bodrum'da yangın! 09.07.2026 | 01:39
Bursa’da lavaboyu açmak için dökülen kimyasal madde patladı: 2 yaralı 00:19
Bursa'da lavaboyu açmak için dökülen kimyasal madde patladı: 2 yaralı 08.07.2026 | 21:38
Yolda oluşan çökme nedeniyle beton mikseri devrildi: 1 yaralı 00:38
Yolda oluşan çökme nedeniyle beton mikseri devrildi: 1 yaralı 08.07.2026 | 21:34
Bileğinde sıkışan kelepçe itfaiyenin müdahalesiyle çıkartıldı 01:01
Bileğinde sıkışan kelepçe itfaiyenin müdahalesiyle çıkartıldı 08.07.2026 | 21:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA