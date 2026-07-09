Yeditepe Üniversitesi'nde skandal mezuniyet töreni! Ayetin önünü kapattılar, o anları alkışlarla desteklediler! | Video

09 Temmuz 2026 09:47

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde skandal anlar yaşandı. Törende bir öğrencinin "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ayetinin yazılı olduğu pankart bazı öğrenciler tarafından indirilmek istendi. Öğrencinin izin vermemesi üzerine pankartın önünde sıra oluşturularak görülmesi engellendi. Utanç verici anlar böyle görüntülendi.