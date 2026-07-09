Gece yarısı ayılarla karşılaşan vatandaşlar panik yaşadı: O anlar kamerada | Video

09 Temmuz 2026 12:33

Kastamonu'da otomobil ile seyir halindeyken yoldaki iki yavru ayıyla karşılaşan vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.