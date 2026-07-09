Gece yarısı ayılarla karşılaşan vatandaşlar panik yaşadı: O anlar kamerada | Video
09 Temmuz 2026 12:33
Kastamonu'da otomobil ile seyir halindeyken yoldaki iki yavru ayıyla karşılaşan vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
02:22
Bodrum'da yapı marketin deposunda yangın çıktı: 1 yaralı | Video 09.07.2026 | 13:24
02:47
00:39
01:49
01:04
Bursa Adliyesi'nde ortalık karıştı: 1'i polis 3 yaralı var! | Video 09.07.2026 | 11:49
02:30
01:51
00:12
Önce taksi, sonra eve baskın: 280 bin uyuşturucu hap yakalandı | Video 09.07.2026 | 11:12
01:54
02:55
00:14
00:57
Tekirdağ’da yayanın dikkatsizliği kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada 09.07.2026 | 10:19
04:24
Trabzon'da ev sahibi şaşkına döndü: 'Hırsız sandım, baykuş çıktı' | Video 09.07.2026 | 10:11
00:52
Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu: Gizli bölmeden çıktı! | Video 09.07.2026 | 10:08
01:26
01:32
03:47
Yüzünü maske ile gizledi, park halindeki aracı böyle ateşe verdi | Video 09.07.2026 | 09:05
00:31