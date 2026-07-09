Önce taksi, sonra eve baskın: 280 bin uyuşturucu hap yakalandı | Video
09 Temmuz 2026 11:16
İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekiplerince bir ticari taksi ve ikamete düzenlenen operasyonlarda toplam 280 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlar kapsamında toplam 280 bin uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, E.G., A.Ö. ve U.B. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın firari şüphelisi S.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
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