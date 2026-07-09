Önce taksi, sonra eve baskın: 280 bin uyuşturucu hap yakalandı | Video

09 Temmuz 2026 11:16

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekiplerince bir ticari taksi ve ikamete düzenlenen operasyonlarda toplam 280 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.