Video Yaşam Önce taksi, sonra eve baskın: 280 bin uyuşturucu hap yakalandı | Video
Önce taksi, sonra eve baskın: 280 bin uyuşturucu hap yakalandı | Video

Önce taksi, sonra eve baskın: 280 bin uyuşturucu hap yakalandı | Video

09 Temmuz 2026 11:16

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekiplerince bir ticari taksi ve ikamete düzenlenen operasyonlarda toplam 280 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 35 T 61 plakalı bir ticari taksiyi durdurarak arama yaptı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 90 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri, uyuşturucu maddelerle bağlantılı olduğu tespit edilen bir adrese de baskın düzenledi. Belirlenen adreste gerçekleştirilen aramalarda 190 bin adet uyuşturucu nitelikli hap daha bulunarak el konuldu.

Operasyonlar kapsamında toplam 280 bin uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, E.G., A.Ö. ve U.B. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın firari şüphelisi S.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

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