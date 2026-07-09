Video Yaşam Beylikdüzü'nde öldürülen Baran Yusuf Dağdeviren cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi: Saldırı anı kamerada
Beylikdüzü'nde öldürülen Baran Yusuf Dağdeviren cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi: Saldırı anı kamerada

Beylikdüzü'nde öldürülen Baran Yusuf Dağdeviren cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi: Saldırı anı kamerada

09 Temmuz 2026 11:03

Beylikdüzü'nde alacak meselesi nedeniyle otomobilinde uğradığı silahlı saldırının ardından kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalışırken kaza yapan ve hayatını kaybeden Baran Yusuf Dağdeviren'in (21) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, gözaltındaki şüphelilerden Serhat D.'nin silahı kullandığını ve cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

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Adnan Kahveci Mahallesi'nde 2 Temmuz'da meydana gelen olayda, otomobilinde oturan Baran Yusuf Dağdeviren, motosikletle gelen iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Dağdeviren kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalıştı. Bir süre sonra bilincini kaybeden Dağdeviren'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarparak durabildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Dağdeviren, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları soruşturmada silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, motosikletle otomobilin yanına yaklaşan iki şüphelinin peş peşe ateş açtıktan sonra kaçtıkları görüldü. Görüntüleri inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini belirledi. Bahçelievler, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir ile Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden Serhat D.'nin saldırıda silahı kullanan kişi olduğu, motosikleti ise Muhammed A.'nın kullandığı belirlendi. Soruşturmada olayın alacak verecek meselesinden kaynaklanan husumet nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinde suçunu itiraf eden Serhat D., "Aramızda bir husumet vardı. Olay günü onu bir kafeteryanın önünde otomobilin içinde otururken görünce otomobile doğru rastgele ateş açtım. Sonra oradan kaçtık. Öldüğünü sonradan öğrendim." dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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