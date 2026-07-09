Video Yaşam Büyükçekmece'de kaza: Park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kamerada
Büyükçekmece'de kaza: Park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kamerada

Büyükçekmece'de kaza: Park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kamerada

09 Temmuz 2026 10:55

Büyükçekmece'de park halindeki araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

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Kaza, dün sabah saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz'da yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 34 DPY 171 plakalı araç, park halindeki araca çarpıp takla attı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki aracın park halindeki otomobile çarpması, takla atması ve ardından vatandaşların yardıma koşması yer aldı.

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