Kaza yapan motosiklet sürücüsü sinirlenerek, ona çarpan aracın camını kırdı | Video 09 Temmuz 2026 11:22 Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, otomobil sürücüsü aracının camını yumrukladığı gerekçesiyle motosiklet sürücüsünden şikayetçi oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl Caddesi'nden D-400 Karayolu istikametine seyir halindeki Tamer K.'nın kullandığı 07 MCN 25 plakalı motosiklet 8134 sokak kavşağına geldiğinde, karşı yönden gelerek 8134 sokağa dönmekte olan Mustafa B.'nin kullandığı 35 EN 4346 otomobile çarpması sonucunda meydana geldi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazayı motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu başındaki kask sayesinde yaralanmadan atlatırken, sinirlerine hakim olamayan motosiklet sürücüsü hırsını otomobilin camından çıkardı. Kazanın ardından otomobil sürücüsünün Şelale Polis Karakoluna giderek otomobiline zarar verdiği için şikayette bulunduğu motosiklet sürücüsü hakkında mala zarar vermekten işlem yapıldığı öğrenildi.