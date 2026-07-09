Video Yaşam Altınları için iş arkadaşı tarafından boğarak öldürülmüş: Şüpheli ile son görüntüleri ortaya çıktı
Altınları için iş arkadaşı tarafından boğarak öldürülmüş: Şüpheli ile son görüntüleri ortaya çıktı

Altınları için iş arkadaşı tarafından boğarak öldürülmüş: Şüpheli ile son görüntüleri ortaya çıktı

09 Temmuz 2026 13:07

İstanbul Kartal'da metruk gecekonduda cesedi bulunan 58 yaşındaki Gülay Polat'ın, 1 yıllık iş arkadaşı tarafından altınları için boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Altınlarını bozdurarak borçlarını ödediği belirlenen şüpheli, cinayeti itiraf etti. Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

6 Temmuz Pazartesi günü Kartal Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'ta bulunan metruk bir gecekonduda hareketsiz bir şekilde yatan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında cesedin 4 Temmuz'da hakkında kayıp başvurusu yapılan 58 yaşındaki Gülay Polat'a ait olduğu tespit edildi. Polat'ın oğlu ile birlikte yaşadığı, işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra kaybolduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Polat'ın iş arkadaşı Erkan Kuduoğlu'nun (44) olayla bağlantısı olduğu değerlendirilerek gözaltına alındı.

KADINI ALTINLARI İÇİN BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ
Olay ile alakalı yeni detaylar ortaya çıktı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerini yaptığı çalışmalar doğrultusunda, Polat'ın oğlunun 3 Temmuz Cumartesi akşam saatlerinde polis merkezinde kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar doğrultusunda 3 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde Gülay Polat'ın iş yerine gitmek için evden çıktığı ve yol üzerinde yine iş yerine gitmek için Erkan Kuduoğlu ile buluştuğu tespit edildi. Yol üzerinde ilerlerken şüpheli Erkan Kuduoğlu'nun Gülay Polat'ı zorla metruk bir gecekonduya soktuğu burada bulduğu kablo ile kadını boğarak öldürdüğü tespit edildi. Şüphelinin öldürdüğü Gülay Polat'ın cansız bedenini metruk gecekonduda bulunan yatağın altına sakladığı öğrenildi. Şüphelinin kadının kolunda bulunan bileziği ve altın künyeyi çaldığı öğrenildi. Kartal'da bulunan farklı kuyumculara giden şüpheli çaldığı bileziği ve künyeyi, 35 gram altın ve 22 bin TL nakit paraya çevirdiği öğrenildi.

BOZDURDUĞU ALTININ PARASIYLA BORÇLARINI ÖDEMİŞ
Şüphelinin aynı gün içerisinde araç kiraladığı, iş yerinden ise 'çocuklarımı göreceğim' bahanesiyle izin aldığı ve kiraladığı araçla Kocaeli'ne gidip döndüğü öğrenildi. Şüphelinin bozdurduğu altınlarla borçlarını ödediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği, hırsızlık şüphesi vermeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Şüpheli Erkan Kuduoğlu'nun dikkat çekmemek için Gülay Polat'ın telefonunu alarak çöp kutusuna attığı tespit edildi. Erkan Kuduoğlu ile maktul Gülay Polat'ın 1 senedir aynı iş yerinde çalıştığı, arkadaş oldukları ve çoğu zaman işe birlikte gittikleri öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olay gününe ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli Erkan Kuduoğlu ile maktul Gülay Polat'ın sokakta birlikte yürüdükleri, kısa bir süre sonra ise şüphelinin tek başına yürüdüğü görüntüler saniye saniye kaydedildi. Şüpheli Erkan Kuduoğlu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müstakil evin kömürlüğünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 02:23
Müstakil evin kömürlüğünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 09.07.2026 | 14:23
Biri 20 biri 24 yaşındaydı...2 gencin öldüğü feci motosiklet kazası görüntülendi 00:48
Biri 20 biri 24 yaşındaydı...2 gencin öldüğü feci motosiklet kazası görüntülendi 09.07.2026 | 14:21
Yayaya çarpmamak için ani fren yapan motosikletli genç, kazadan kaçamadı: O anlar kamerada 00:44
Yayaya çarpmamak için ani fren yapan motosikletli genç, kazadan kaçamadı: O anlar kamerada 09.07.2026 | 14:12
Hatay’da korkutan kaza: Işıklarda bekleyen araca arkadan çarptı! O anlar kamerada 00:54
Hatay'da korkutan kaza: Işıklarda bekleyen araca arkadan çarptı! O anlar kamerada 09.07.2026 | 13:33
Bodrum’da yapı marketin deposunda yangın çıktı: 1 yaralı | Video 02:22
Bodrum'da yapı marketin deposunda yangın çıktı: 1 yaralı | Video 09.07.2026 | 13:24
Altınları için iş arkadaşı tarafından boğarak öldürülmüş: Şüpheli ile son görüntüleri ortaya çıktı 02:47
Altınları için iş arkadaşı tarafından boğarak öldürülmüş: Şüpheli ile son görüntüleri ortaya çıktı 09.07.2026 | 12:59
Gece yarısı ayılarla karşılaşan vatandaşlar panik yaşadı: O anlar kamerada | Video 00:39
Gece yarısı ayılarla karşılaşan vatandaşlar panik yaşadı: O anlar kamerada | Video 09.07.2026 | 12:27
Betül’ü boynundan bıçakla yaralayan sanığa tahliye kararı: Saldırı anı kamerada 01:49
Betül'ü boynundan bıçakla yaralayan sanığa tahliye kararı: Saldırı anı kamerada 09.07.2026 | 11:54
Bursa Adliyesi’nde ortalık karıştı: 1’i polis 3 yaralı var! | Video 01:04
Bursa Adliyesi'nde ortalık karıştı: 1'i polis 3 yaralı var! | Video 09.07.2026 | 11:49
Zonguldak’ta kadın sürücüyü dikiz aynasıyla darp eden şahıs adliyeye sevk edildi | Video 02:30
Zonguldak'ta kadın sürücüyü dikiz aynasıyla darp eden şahıs adliyeye sevk edildi | Video 09.07.2026 | 11:25
Kaza yapan motosiklet sürücüsü sinirlenerek, ona çarpan aracın camını kırdı | Video 01:51
Kaza yapan motosiklet sürücüsü sinirlenerek, ona çarpan aracın camını kırdı | Video 09.07.2026 | 11:16
Önce taksi, sonra eve baskın: 280 bin uyuşturucu hap yakalandı | Video 00:12
Önce taksi, sonra eve baskın: 280 bin uyuşturucu hap yakalandı | Video 09.07.2026 | 11:12
Beylikdüzü’nde öldürülen Baran Yusuf Dağdeviren cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi: Saldırı anı kamerada 01:54
Beylikdüzü'nde öldürülen Baran Yusuf Dağdeviren cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi: Saldırı anı kamerada 09.07.2026 | 11:00
Büyükçekmece’de kaza: Park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kamerada 02:55
Büyükçekmece'de kaza: Park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kamerada 09.07.2026 | 10:52
Beyoğlu’nda yankesicilik yöntemiyle telefonu çalıp kaçtı: Tutuklanan şüphelinin hırsızlık anları kamerada 00:14
Beyoğlu’nda yankesicilik yöntemiyle telefonu çalıp kaçtı: Tutuklanan şüphelinin hırsızlık anları kamerada 09.07.2026 | 10:24
Tekirdağ’da yayanın dikkatsizliği kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada 00:57
Tekirdağ’da yayanın dikkatsizliği kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada 09.07.2026 | 10:19
Trabzon’da ev sahibi şaşkına döndü: ’Hırsız sandım, baykuş çıktı’ | Video 04:24
Trabzon'da ev sahibi şaşkına döndü: 'Hırsız sandım, baykuş çıktı' | Video 09.07.2026 | 10:11
Bakırköy’de uyuşturucu operasyonu: Gizli bölmeden çıktı! | Video 00:52
Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu: Gizli bölmeden çıktı! | Video 09.07.2026 | 10:08
Düğün alanında sürpriz misafirler! Davetliler oturdu kelebekler dans etti | Video 01:26
Düğün alanında sürpriz misafirler! Davetliler oturdu kelebekler dans etti | Video 09.07.2026 | 10:01
Yeditepe Üniversitesi’nde skandal mezuniyet töreni! Ayetin önünü kapattılar, o anları alkışlarla desteklediler! | Video 01:32
Yeditepe Üniversitesi'nde skandal mezuniyet töreni! Ayetin önünü kapattılar, o anları alkışlarla desteklediler! | Video 09.07.2026 | 09:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA