SON DAKİKA: 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı | Video
09 Temmuz 2026 14:47
İstanbul Kartal'da hakkında kayıp başvurusu yapılan 58 yaşındaki Gülay Polat'ın metruk bir binada cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran detaylara ulaşıldı. Gülay Polat'ın katili, aynı iş yerinde çalıştığı ve kendisine 'Abla' diyen Erkan K. çıktı. Dedektifler, gizemli 16 dakika ile katile ulaştı.
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