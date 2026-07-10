İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu: 18 gözaltı | Video

10 Temmuz 2026 08:35

İstanbul merkezli 7 ilde "yasa dışı bahis" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, yüksek işlem hacmine ulaştıkları belirlenen şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi.