Cadde ortasında dehşet anları kamerada: Demir sopalarla darp ettiler! | Video

10 Temmuz 2026 14:17

Kocaeli'de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında kovalayarak demir sopalarla darp etti. Kaçmaya çalışan şahsı yerde de darp etmeyi sürdüren grubun saldırısı, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.