Cadde ortasında dehşet anları kamerada: Demir sopalarla darp ettiler! | Video
10 Temmuz 2026 14:17
Kocaeli'de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında kovalayarak demir sopalarla darp etti. Kaçmaya çalışan şahsı yerde de darp etmeyi sürdüren grubun saldırısı, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, grubun kaçmaya çalışan kişiyi kovaladığı, yakaladıktan sonra demir sopalarla darp ettiği ve yere düştükten sonra da vurmaya devam ettiği görüldü.
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