Antalya'da böyle hırsızlık görülmedi! Marketi gasp etti, içinde çocuk olan arabayı kaçırıp kaza yaptı | Video 10 Temmuz 2026 11:59 Antalya'nın Alanya ilçesinde bir marketten kasadaki paraları aniden alıp olay yerinden kaçan 18 yaşındaki şüpheli, içinde 10 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu çalışır vaziyetteki otomobili kaçırdı. Kaçış sırasında iki araca çarpan şüpheli, otomobili bırakıp yaya olarak kaçarken bir kişinin cep telefonunu da gasp etti. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli, yakalanmamak için direnince bir görevlinin parmağını kırdı. Hakkında 6 ayrı suçtan işlem başlatılan şüpheliye 550 bin lira idari para cezası uygulanırken, adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.E.K. (18) isimli şüpheli bir market işletmesine girerek kasada bulunan paraları zorla aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mahmutlar Jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin marketten kaçtıktan sonra çalışır vaziyette bulunan ve içerisinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yer aldığı otomobili alarak uzaklaştığı belirlendi. Şüphelinin kullandığı araçla cadde üzerinde seyir halindeki iki otomobile çarptığı, ardından aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin kaçışı sırasında yol üzerinde yürüyen T.Ç. isimli vatandaşa ait cep telefonunu da gasp ettiği belirlenen şüpheli, kısa süre sonra bölgede devriye görevini sürdüren jandarma ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanmamak için güvenlik güçlerine direnen şüphelinin müdahalesi sırasında görevli personellerden birinin parmağının kırıldığı öğrenildi.

Ayrıca gözaltına alınan T.E.K. hakkında gasp, araç kaçırma ve diğer eylemleri kapsayan toplam 6 ayrı suçtan adli işlem başlatıldı. Ayrıca şüpheliye çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 550 bin TL idari para cezası uygulandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli T.E.K, tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.