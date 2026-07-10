Video Yaşam Kütahya'daki silahlı saldırı 96 saatlik kamera incelemesiyle aydınlatıldı | Video
Kütahya'daki silahlı saldırı 96 saatlik kamera incelemesiyle aydınlatıldı | Video

Kütahya'daki silahlı saldırı 96 saatlik kamera incelemesiyle aydınlatıldı | Video

10 Temmuz 2026 10:08

Kütahya'da servis işletmeciliği yapan bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı olayı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 96 saatlik kamera incelemesi sonucunda aydınlatıldı. Olayın faili kısa sürede yakalanırken, saldırının para karşılığı gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi tespit edebilmek için olay bölgesindeki 62 farklı noktaya ait güvenlik kamerası kayıtlarını topladı. Toplam 96 saatlik görüntünün saniye saniye incelenmesi sonucu, saldırıda kullanılan plakasız motosikleti kullanan şüpheli belirlendi.
Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde şüphelinin, olayın ardından motosikletine yeni plaka taktığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyette verdiği ifadede eski bir arkadaşı aracılığıyla olayın azmettiricisiyle tanıştığını, servis işletmecisini korkutmak amacıyla silahlı saldırıyı gerçekleştirmesi karşılığında 100 bin lira teklif edildiğini ve parayı olay günü teslim aldığını itiraf etti.

İfadesinde ayrıca olayda kullandığı tabanca ile eldiveni tren yolu kenarına sakladığını, kimliğinin tespit edilmesini önlemek amacıyla taktığı kask ve ayakkabılarını ise yakarak imha ettiğini söyledi. Şüphelinin yer göstermesi üzerine yapılan aramalarda olayda kullanılan tabanca, eldiven ile yakılmış halde kask ve ayakkabılar ele geçirildi.

Polis ekiplerinin şüphelinin ikametinde yaptığı aramada ise azmettiriciden aldığı paranın bir kısmına da el konuldu.

Soruşturma kapsamında silahı ateşleyen tetikçi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olayda aracılık yaptığı belirtilen kişi ile azmettirici hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kütahya’daki silahlı saldırı 96 saatlik kamera incelemesiyle aydınlatıldı | Video 00:17
Kütahya'daki silahlı saldırı 96 saatlik kamera incelemesiyle aydınlatıldı | Video 10.07.2026 | 09:59
‘Söylemez Kardeşler’ suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı | Video 02:16
‘Söylemez Kardeşler’ suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı | Video 10.07.2026 | 09:51
Kuşadası’nda yol verme tartışması, kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada | Video 05:23
Kuşadası'nda yol verme tartışması, kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada | Video 10.07.2026 | 08:46
Iğdır’da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: Kaza kamerada | Video 00:38
Iğdır'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: Kaza kamerada | Video 10.07.2026 | 08:32
İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu: 18 gözaltı | Video 00:14
İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu: 18 gözaltı | Video 10.07.2026 | 08:32
Tıp öğrencisi Yaren’in öldüğü kazadan önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı 00:57
Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazadan önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı 09.07.2026 | 22:54
MSB gurur dolu anları paylaştı! 00:39
MSB gurur dolu anları paylaştı! 09.07.2026 | 22:51
İzmir’de maganda dehşeti! 01:00
İzmir'de maganda dehşeti! 09.07.2026 | 19:40
Balkon demirlerine tutundu, elektrik akımına kapıldı: 1,5 yaşındaki Yamaç yaşam mücadelesini kaybetti | Video 06:13
Balkon demirlerine tutundu, elektrik akımına kapıldı: 1,5 yaşındaki Yamaç yaşam mücadelesini kaybetti | Video 09.07.2026 | 16:52
İstanbul’da kaçak sigara operasyonu: 4 milyon makaron ele geçirildi | Video 00:21
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 4 milyon makaron ele geçirildi | Video 09.07.2026 | 16:45
Kastamonu’da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı | Video 00:33
Kastamonu'da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı | Video 09.07.2026 | 15:57
Alanya’yı birbirine kattı: Marketten parayı alıp kaçarken içinde çocuk olan otomobili de kaçırıp kaza yaptı! Yaya olarak kaçmaya devam ettiği sırada cep telefonu gasp etti 01:44
Alanya'yı birbirine kattı: Marketten parayı alıp kaçarken içinde çocuk olan otomobili de kaçırıp kaza yaptı! Yaya olarak kaçmaya devam ettiği sırada cep telefonu gasp etti 09.07.2026 | 15:22
Van’da korku dolu anlar: Akıntının ortasında kalan çocuğun son anda kurtarıldığı görüntüler kamerada 01:14
Van'da korku dolu anlar: Akıntının ortasında kalan çocuğun son anda kurtarıldığı görüntüler kamerada 09.07.2026 | 15:10
Kırıkkale’deki feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı! 1 ölü, 40 yaralı 05:01
Kırıkkale'deki feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı! 1 ölü, 40 yaralı 09.07.2026 | 14:59
SON DAKİKA: 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı | Video 01:38
SON DAKİKA: 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı | Video 09.07.2026 | 14:42
Müstakil evin kömürlüğünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 02:23
Müstakil evin kömürlüğünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 09.07.2026 | 14:23
Biri 20 biri 24 yaşındaydı...2 gencin öldüğü feci motosiklet kazası görüntülendi 00:48
Biri 20 biri 24 yaşındaydı...2 gencin öldüğü feci motosiklet kazası görüntülendi 09.07.2026 | 14:21
Yayaya çarpmamak için ani fren yapan motosikletli genç, kazadan kaçamadı: O anlar kamerada 00:44
Yayaya çarpmamak için ani fren yapan motosikletli genç, kazadan kaçamadı: O anlar kamerada 09.07.2026 | 14:12
Hatay’da korkutan kaza: Işıklarda bekleyen araca arkadan çarptı! O anlar kamerada 00:54
Hatay'da korkutan kaza: Işıklarda bekleyen araca arkadan çarptı! O anlar kamerada 09.07.2026 | 13:33
Bodrum’da yapı marketin deposunda yangın çıktı: 1 yaralı | Video 02:22
Bodrum'da yapı marketin deposunda yangın çıktı: 1 yaralı | Video 09.07.2026 | 13:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA