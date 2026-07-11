Van’da 9 gün sürecek kültür, sanat ve lezzet şöleni başladı | Video

11 Temmuz 2026 12:27

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin onuncu durağı Van’da dokuz gün sürecek kültür, sanat ve gastronomi maratonu başladı. 11-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festival; konserlerden sergilere, tiyatrolardan atölyelere uzanan zengin programıyla ziyaretçilerini ağırlarken, 25’ten fazla Lezzet Noktası ile Van’ın gastronomi zenginliğini de keşfe açıyor.