Van’da 9 gün sürecek kültür, sanat ve lezzet şöleni başladı | Video
11 Temmuz 2026 12:27
Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin onuncu durağı Van’da dokuz gün sürecek kültür, sanat ve gastronomi maratonu başladı. 11-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festival; konserlerden sergilere, tiyatrolardan atölyelere uzanan zengin programıyla ziyaretçilerini ağırlarken, 25’ten fazla Lezzet Noktası ile Van’ın gastronomi zenginliğini de keşfe açıyor.
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