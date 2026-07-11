Balat sahilinde korkutan anlar! Tekne alev alev yandı: Baba ve oğul denize atlayarak kurtuldu | Video

11 Temmuz 2026 16:31

İstanbul Fatih’te bulunan Balat sahilinde deniz üzerindeki bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen teknedeki baba ve oğul denize atlayarak kurtulurken, teknedeki yangın başka bir tekneden yapılan müdahale ile söndürüldü.