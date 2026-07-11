Mersin'de tek teker şov pahalıya patladı: 46 bin TL ceza kesildi | Video
11 Temmuz 2026 15:50
Mersin'de otoyolda tek teker üzerinde motosiklet kullanarak akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine ve motosikletine 60 gün süreyle el konuldu.
Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
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