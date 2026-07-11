Mersin'de tek teker şov pahalıya patladı: 46 bin TL ceza kesildi | Video

11 Temmuz 2026 15:50

Mersin'de otoyolda tek teker üzerinde motosiklet kullanarak akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine ve motosikletine 60 gün süreyle el konuldu.