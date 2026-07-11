15 Temmuz'un sembolü Kırmızı Beyaz: 5 dev köprü Türk bayraklarıyla donatıldı | Video

11 Temmuz 2026 13:33

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin simge köprülerine dev Türk bayrakları asıldı. Kırmızı beyaza bürünen köprüler dron ile havadan görüntülendi.