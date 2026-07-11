15 Temmuz'un sembolü Kırmızı Beyaz: 5 dev köprü Türk bayraklarıyla donatıldı | Video
11 Temmuz 2026 13:33
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin simge köprülerine dev Türk bayrakları asıldı. Kırmızı beyaza bürünen köprüler dron ile havadan görüntülendi.
15 Temmuz ruhunu yansıtan kırmızı beyaz görüntülerle süslenen köprüler dron ile havadan görüntülendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde gerçekleştirilen bayraklandırma çalışmasında ortaya çıkan görüntüler, milli birlik ve beraberliğin simgesi olarak dikkat çekti.
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