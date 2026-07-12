Video Yaşam Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bozkurt Şener, göz hastalıklarının tedavisinde yapay zeka devrimini konuştu | Video
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bozkurt Şener, göz hastalıklarının tedavisinde yapay zeka devrimini konuştu | Video

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bozkurt Şener, göz hastalıklarının tedavisinde yapay zeka devrimini konuştu | Video

12 Temmuz 2026 09:44

Dünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Direktörü, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bozkurt Şener, göz hastalıklarının tedavisinde yeni bir çağ başlatan yapay zeka ile çalıştıklarını belirterek, “Kendimi bir uzay üssünde gibi hissediyorum. 42 yıllık hekimim yapay zeka ile yarışıyorum. Sanki Yıldız Savaşları filminin bir sahnesindeyim” dedi

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