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Antalya'da ailesinin

Antalya'da ailesinin "kaçırıldı" ihbarı polisi alarma geçirdi: Film gibi operasyon sonucu kurtarıldı! Sürücü gözaltında | Video

12 Temmuz 2026 10:44

Antalya'da ailesinin kaçırıldığı yönünde ihbarda bulunduğu 17 yaşındaki kız çocuğu, Burdur'da polis ekiplerinin nefes kesen çalışması ile bulundu. Ekiplerinin rutin trafik kontrolü uygulamasıyla yolu keserek durdurduğu hafif ticari araçta bulunan 20 yaşındaki sürücü gözaltına alınırken, o anlar film sahnelerini aratmadı.

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Olay, gece saatlerinde Burdur-Antalya Karayolu Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da ailesi tarafından N.S. isimli 17 yaşındaki kız çocuklarının kaçırıldığı yönünde yapılan ihbar üzerine Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. İhbara konu 35 CDB 345 plakalı hafif ticari aracın Burdur istikametine doğru ilerlediğinin belirlenmesi üzerine kent girişinde önlem alan ekipler, yolu kontrollü şekilde trafiğe kapattı. Yaklaşık 10 dakika süren takibin ardından araç polis ekiplerince durdurulurken hafif ticari aracın sürücüsü A.T. (20), polislerin uyarısıyla araçtan indirildi. Araçta bulunan N.S. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde güvenli şekilde araçtan alınarak polis aracına bindirildi. Gözaltına alınan A.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kız çocuğu Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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