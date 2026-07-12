Video Yaşam Seyir halindeki otomobilden rastgele ateş açtı! 3 şüpheli tutuklandı: O anlar kamerada
Seyir halindeki otomobilden rastgele ateş açtı! 3 şüpheli tutuklandı: O anlar kamerada

Seyir halindeki otomobilden rastgele ateş açtı! 3 şüpheli tutuklandı: O anlar kamerada

12 Temmuz 2026 09:21

Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobilden rastgele ateş açan Y.A. (22), S.A. (25) ve S.A. (23) polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, silahla ateş açtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 9 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki siyah renkli bir otomobilden çevreye rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

10 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemede 10 boş kovan ele geçirildi. Güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiren ekipler, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda Y.A., S.A. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelilerin seyir halindeki araçtan çevreye ateş açtıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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