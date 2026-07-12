Beylikdüzü'nde feci kaza kamerada: Kamp sandalyelerinde oturuyorlardı... 2’si ağır 6 kişi yaralandı 12 Temmuz 2026 10:50 Beylikdüzü sahilde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı araç, park halindeki başka bir araca girdi. O sırada aracın yanına masa ve sandalye koyarak vakit geçiren 6 kişi de çarpmanın etkisi ile metrelerce savruldu. Yaşanan o kaza anı kameraya yansıdı. Kazada 2’si ağır 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir şahsın kullandığı araç, süratli bir şekilde park halindeki başka bir araca çarptı. Yaşanan kazada aracın yanına masa ve sandalye koyarak vakit geçiren 6 kişi ise çarpmanın etkisiyle metrelerce savururdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaşanan o kaza anları ise park halindeki aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.