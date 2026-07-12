Video Yaşam Fatih'te halk otobüsü ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı! Kaza anı kamerada
Fatih'te halk otobüsü ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı! Kaza anı kamerada

Fatih'te halk otobüsü ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı! Kaza anı kamerada

12 Temmuz 2026 13:53

Fatih'te İETT otobüsü ile caddeye dönüş yapan ambulans çarpıştı. Kazanın ardından savrulan ambulans devrildi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli, hasta ve otobüste bulunan 1 yolcu olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza anı iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Ali Kuşçu Mahallesi Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38B hat numaralı Sultangazi-Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü ile caddeye dönüş yapan ambulans çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli, hasta ve otobüste bulunan 1 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, devrilen ambulans ile İETT otobüsünün kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kavşaktan dönüş yapan ambulansa İETT otobüsünün çarpması ve çarpmanın etkisiyle ambulansın devrilmesi yer alıyor. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde ise kazanın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi ile vatandaşların yaralılara yardım ettiği anlar görülüyor.

'3 PERSONEL VARDI İÇERİDE'

Kazayı gören Beyler Poyraz, "İçerde çalıştığım sırada ses duydum. Ambulans yokuş aşağı iniyordu. 2 hasta ve 3 personel vardı içerisinde. Ambulans yan yatmıştı, içerde mahsur kalanları çevredekilerle birlikte çıkardık. Sonra ambulansı çağırdık, geldi. Allah'tan kimse de ciddi bir şey yok" dedi.

'AMBULANS DEVRİLDİ'

Esnaf Yakup Erdemli, "Ses duydum, ambulans yokuş aşağı yavaş iniyordu. İETT otobüsü de kontrolsüz bir şekilde çıktı. Ambulans devrildi. Gürültüyü duyduk bayağı bir gürültü çıktı. Duyduğum kadarıyla yaralı sayısı 5. Ekipler müdahale ettiler, yaraları aldılar" diye konuştu.

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