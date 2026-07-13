Otoyolda otomobil bariyerlere çarptı! Kaza anı kask kamerasına yansıdı 13 Temmuz 2026 13:15 Pozantı Otoyolu'nda ilerleyen otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı kaza, kask kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Adana-Pozantı Otoyolu Yenice mevkisinde meydana geldi. Otoyolda ilerlerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı, trafikteki motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.