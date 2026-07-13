Video Yaşam Otoyolda otomobil bariyerlere çarptı! Kaza anı kask kamerasına yansıdı
Otoyolda otomobil bariyerlere çarptı! Kaza anı kask kamerasına yansıdı

Otoyolda otomobil bariyerlere çarptı! Kaza anı kask kamerasına yansıdı

13 Temmuz 2026 13:15

Pozantı Otoyolu'nda ilerleyen otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı kaza, kask kamerasına yansıdı.

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Kaza, Adana-Pozantı Otoyolu Yenice mevkisinde meydana geldi. Otoyolda ilerlerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı, trafikteki motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

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