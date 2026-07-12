Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
12 Temmuz 2026 23:21
Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
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