Video Yaşam Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

12 Temmuz 2026 23:21

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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