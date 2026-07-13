Video Yaşam Sulama kanalına uçan otomobildeki 2 kişinin kalbi durdu: Kalp masajıyla yeniden hayata döndüler | Video
Sulama kanalına uçan otomobildeki 2 kişinin kalbi durdu: Kalp masajıyla yeniden hayata döndüler | Video

Sulama kanalına uçan otomobildeki 2 kişinin kalbi durdu: Kalp masajıyla yeniden hayata döndüler | Video

13 Temmuz 2026 15:14

Adana'da sulama kanalına uçan otomobilde boğulma tehlikesi geçiren 2 kadının duran kalbi, ekiplerin yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta boğulma tehlikesi geçirerek bilinci kapanan ve kalbi duran 2 kadın, itfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin dakikalar süren kalp masajıyla kadınların kalbi yeniden çalıştırılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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