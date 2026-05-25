Rus anne- kız cinayeti davasının gerekçeli kararında 'Sahte plaka, çifte bilet ve kan izleri' vurgusu

25 Mayıs 2026 | 12:02

Muğla'nın Bodrum ilçesinde eski eşi Rusya uyruklu Irina Dvizova (42) ve kızı Dayana Dvizova'yı (15) öldürüp, sarp araziye atan Andrej Kuslevic'in (49) 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi açıklandı. Kararda, Kuslevic'in kendi aracına sahte plaka taktığı, aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti aldığı ve kullandığı Irina Dvizova'ya ait otomobilde maktullere ait kan izlerinin bulunduğu vurgulandı. Kuslevic'in baştan itibaren öldürme kastı ve planıyla hareket ettiğine de kararda dikkat çekildi.