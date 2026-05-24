Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı

24 Mayıs 2026 | 11:19

Tokat'ta etkili olan sağanak yağış ve Almus Barajı'nın maksimum doluluk seviyesine ulaşmasının ardından dolu savaklardan su tahliyesinin devam etmesi ile Yeşilırmak'ta taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle ırmak kenarındaki tarım arazileri ve evleri su bastı. Pazar ilçesinin girişinde bulunan 1238 yapımı tarihi Selçuklu köprüsünün 4 gözünden 3'ünün de su içinde kaldığı görüldü.