Manisa Kula'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı, 1 gözaltı | Video

23 Mayıs 2026 | 16:45

Manisa'nın Kula ilçesinde 1 tır, 1 traktör ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kula - Eşme karayolu Eroğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 45 AFT 548 plakalı traktörün sürücüsü Hasan Sakarya, Eşme yönünden Kula istikametine seyir halindeyken yavaşlayarak yol kenarında durmak istedi. Bu sırada traktörün arkasından gelen 48 VY 995 plakalı Honda marka otomobilin sürücüsü Yıldıray Ünlü de traktörün yavaşladığını fark ederek hızını düşürdü. Ancak aynı yönde seyreden 64 AEL 208 plakalı tırın sürücüsü Mustafa Güleç, önünde yavaşlayan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 48 VY 995 plakalı Honda marka otomobil, önündeki traktöre çarparken, arkadan gelen Aslı Yüksel idaresindeki 64 HH 749 plakalı otomobil ile Muhammet Çetin idaresindeki 64 KU 110 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Meydana gelen zincirleme kazada 48 VY 995 plakalı otomobil sürücüsü Yıldıray Ünlü ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail Ünlü ve Yaşar Yiğit ile traktör kasasında bulunan Aynur Gökdemir, Raz Açıkgöz, Ayşe Gökdemir, Sabahat Ece ve Teslime Dallı yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toplam 8 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Öte yandan kazaya neden olduğu iddia edilen 64 AEL 208 plakalı tırın sürücüsü Mustafa Güleç'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


