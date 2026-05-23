Video Yaşam Refüje ve bariyerlere çarpan otomobilin motoru koptu: 1'i ağır 2 yaralı | Video
Refüje ve bariyerlere çarpan otomobilin motoru koptu: 1'i ağır 2 yaralı | Video

Refüje ve bariyerlere çarpan otomobilin motoru koptu: 1'i ağır 2 yaralı | Video

23 Mayıs 2026 | 09:50

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje ve bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, otomobilin motoru yerinden koparak metrelerce uzağa savruldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kükürtlü Mahallesi Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Ö.'nün (29) kontrolünü yitirdiği otomobil, önce refüje ardından bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden koparak metrelerce uzağa savruldu. Kazada araçta sıkışan Oğuzhan Ö. ile yolcu konumunda bulunan Taner A. (22), çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oğuzhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Ankara Yolu Caddesi'nde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Refüje ve bariyerlere çarpan otomobilin motoru koptu: 1’i ağır 2 yaralı | Video 01:15
Refüje ve bariyerlere çarpan otomobilin motoru koptu: 1'i ağır 2 yaralı | Video 23.05.2026 | 09:47
Kütahya’da bıçaklı saldırı: 2 genç yaralandı | Video 01:41
Kütahya'da bıçaklı saldırı: 2 genç yaralandı | Video 23.05.2026 | 09:15
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı | Video 00:29
Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı | Video 23.05.2026 | 09:13
Faciadan kılpayı kurtuldu: Otogarda heyelan anı kamerada | Video 02:07
Faciadan kılpayı kurtuldu: Otogarda heyelan anı kamerada | Video 22.05.2026 | 16:11
Büyükçekmece’de iş yeri kurşunlayanlar yakalandı | Video 01:00
Büyükçekmece'de iş yeri kurşunlayanlar yakalandı | Video 22.05.2026 | 14:10
Hatay’da selde kaybolan 2 kişi aranıyor! Köpeğin akıntıya kapıldığı anlar kamerada | Video 02:09
Hatay'da selde kaybolan 2 kişi aranıyor! Köpeğin akıntıya kapıldığı anlar kamerada | Video 22.05.2026 | 13:31
Başakşehir’de TIR faciası: Araçlar altında kaldı! | Video 00:35
Başakşehir'de TIR faciası: Araçlar altında kaldı! | Video 22.05.2026 | 12:00
Yasak dönüş kazayı getirdi, metrobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 13 yaralı 02:18
Yasak dönüş kazayı getirdi, metrobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 13 yaralı 22.05.2026 | 11:14
Hande Çinkitaş cinayetinde gözaltına alınan baba adliyeye sevk edildi 00:53
Hande Çinkitaş cinayetinde gözaltına alınan baba adliyeye sevk edildi 22.05.2026 | 11:08
Kaza sonrası araçtan sızan akaryakıt paniğe neden oldu | Video 03:04
Kaza sonrası araçtan sızan akaryakıt paniğe neden oldu | Video 22.05.2026 | 10:56
Motosiklet üzerinde tehlikeli gösteriye ağır ceza! | Video 00:06
Motosiklet üzerinde tehlikeli gösteriye ağır ceza! | Video 22.05.2026 | 10:31
Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı | Video 00:32
Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı | Video 22.05.2026 | 10:25
Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı | Video 01:46
Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı | Video 22.05.2026 | 09:28
Kırıkkale’de sağanak; alt geçit ve caddeler suyla doldu | Video 01:37
Kırıkkale'de sağanak; alt geçit ve caddeler suyla doldu | Video 22.05.2026 | 08:44
Kütahya’da kuyumcuyu düşük ayarlı altınla dolandıran 4 şüpheli yakalandı | Video 00:35
Kütahya’da kuyumcuyu düşük ayarlı altınla dolandıran 4 şüpheli yakalandı | Video 22.05.2026 | 08:43
Tomarza’da taşkın suları ana yolu aştı 00:44
Tomarza'da taşkın suları ana yolu aştı 21.05.2026 | 23:47
Iğdır’da orta refüje çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada 00:46
Iğdır’da orta refüje çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada 21.05.2026 | 22:21
Ankara’da yoğun yağışın ardından dükkanları su bastı 01:51
Ankara'da yoğun yağışın ardından dükkanları su bastı 21.05.2026 | 19:10
İtfaiye aracı zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı | Video 01:04
İtfaiye aracı zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı | Video 21.05.2026 | 15:22
Aydın’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama | Video 00:10
Aydın’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama | Video 21.05.2026 | 14:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA