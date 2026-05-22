Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı | Video

22 Mayıs 2026 | 10:30

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce suç örgütü kurarak baskı, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleriyle kamu düzenini, otoritesini ve barışını tehdit eden, tehlikeye düşüren ve yapmış oldukları eylemlerle yasadışı ekonomik kazanç elde eden kişilere yönelik 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.