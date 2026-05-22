Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı | Video
22 Mayıs 2026 | 10:30
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce suç örgütü kurarak baskı, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleriyle kamu düzenini, otoritesini ve barışını tehdit eden, tehlikeye düşüren ve yapmış oldukları eylemlerle yasadışı ekonomik kazanç elde eden kişilere yönelik 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan M.A.Ş., N.Ş., Z.E.H. ve S.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken M.Ş. ve İ.A. hakkında yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol kararı verildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Suç örgütlerine yönelik sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:32
Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı | Video 22.05.2026 | 10:25
01:46
Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı | Video 22.05.2026 | 09:28
01:37
Kırıkkale'de sağanak; alt geçit ve caddeler suyla doldu | Video 22.05.2026 | 08:44
00:35
00:44
Tomarza'da taşkın suları ana yolu aştı 21.05.2026 | 23:47
00:46
Iğdır’da orta refüje çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada 21.05.2026 | 22:21
01:51
Ankara'da yoğun yağışın ardından dükkanları su bastı 21.05.2026 | 19:10
01:04
İtfaiye aracı zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı | Video 21.05.2026 | 15:22
00:10
Aydın’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama | Video 21.05.2026 | 14:13
01:30
01:09
Su borusuna düşen 3 yavru kedi itfaiye tarafından böyle kurtarıldı | Video 21.05.2026 | 13:41
03:04
03:06
12 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 23 şüpheli adliyede | Video 21.05.2026 | 11:50
00:30
Bursa’da yankesiciler kamerada: Taksiyle kaçarken yakalandılar! | Video 21.05.2026 | 11:25
01:12
02:53
Ev, araba, arsa aldıran mantar: Kilosu 2 bin lira! | Video 21.05.2026 | 10:35
10:26
İzmir'de gururlandırıcı anlar: Çelik Kubbe Efes'te! 21.05.2026 | 10:30
01:27
Şanlıurfa merkezli 7 ilde sahte çürük raporu operasyonu: 44 gözaltı | Video 21.05.2026 | 10:13
00:37
Konserde tekme ve yumruklar havada uçuştu 21.05.2026 | 10:11
00:13
Tokat’ta köye inen kurt böyle görüntülendi 21.05.2026 | 09:45