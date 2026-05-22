Kırıkkale'de sağanak; alt geçit ve caddeler suyla doldu | Video 22 Mayıs 2026 | 09:04 Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yollar göle döndü, alt geçitleri su bastı.

Kırıkkale'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, alt geçitler su altında kaldı. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, itfaiye ekipleri araçların kurtarılması için çalışma yaptı. Belediye ekipleri de tıkanan rögar kapaklarını açarak suyun tahliye edilmesini sağladı. Belediye ekipleri, vidanjörlerle su biriken noktalara müdahale ederek yoğun çalışma yürüttü. AFAD ekipleri ise bodrum katlarındaki ev ve garajlarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.