Şanlıurfa merkezli 7 ilde sahte çürük raporu operasyonu: 44 gözaltı | Video

Şanlıurfa merkezli 7 ilde sahte çürük raporu operasyonu: 44 gözaltı
21 Mayıs 2026 | 10:58

Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen sahte çürük raporu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve JASAT ekipleri tarafından Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen sahte çürük raporu operasyonu düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından askerlik görevinden kaçmak için sahte çürük raporu alan ve düzenleyenlere yönelik operasyon Şanlıurfa merkezli Gaziantep, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin ve Kahramanmaraş'ta eşzamanlı yapıldı. Operasyonda 44 zanlı gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
