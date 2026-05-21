Denizli'de 10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan kadının gömüldüğü yerde arama çalışmaları sürüyor | Video

21 Mayıs 2026 | 08:09

Denizli'de 2016 yılında annesinin evinden eski eşiyle birlikte çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Ayşen Aycan'ı öldürdüğünü itiraf eden Turgay B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayşen Aycan'ın gömüldüğü alanda kazı çalışmaları sürüyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında boşandığı eşiyle annesinin evinden ayrılan Ayşen Aycan'dan bir daha haber alınamamıştı. 10 yıldır faili meçhul olarak kalan dosyayı ele alan Çivril Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, koordinesinde kayıp Ayşen Aycan'a dair tüm delilleri titizlikle inceledi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma kapsamında 19 Mayıs günü 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında eski eş Turgay B., cinayeti itiraf etti. 10 yıl sonra eski eşini öldürdüğünü itiraf eden Turgay B., Ayşen Aycan'ı gömdüğü yeri de tarif etti.


İşlemlerinin ardından cinayet zanlısı Turgay B., adliyeye sevk edildi. savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Turgay B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayşen Aycan'ın gömüldüğü belirtilen alanda ise saat 20.00'a kadar çalışmalar sürdü. Sabah saatlerinde tekrar devam eden çalışmalar kapsamında şu ana kadar kazı çalışmasının yapıldığı alanda Ayşen Aycan'a ait herhangi bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

