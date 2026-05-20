İstanbul ve Şırnak'ta çete operasyonu: 8 gözaltı | Video
20 Mayıs 2026 | 16:49
İstanbul’da sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen ve haraç motivasyonuyla dört ayrı ilçede birden fazla işyerine silahlı saldırı düzenlemekle suçlanan 8 kişi, İstanbul ve Şırnak’ta düzenlenen operasyonda yakalandı.
17 Nisan ve 11 Mayıs tarihleri arasında Eyüpsultan, Sarıyer, Esenyurt ve Kadıköy ilçelerinde meydana gelen kurşunlama ve saldırı olayları olmak üzere toplam 6 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen çete fertlerinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İstanbul ve Şırnak'ta Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı timlerce gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen ve haraç motivasyonuyla eylem gerçekleştirdikleri anlaşılan 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan bu kişilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan çete mensupları, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
