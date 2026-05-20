Beşiktaş'ta feci kaza kamerada: 1 ölü, 9 yaralı! | Video

20 Mayıs 2026 | 13:58

İstanbul Beşiktaş’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve 9 kişinin yaralandığı kazada, üniversite öğrencisi Betül Koruğ (22) hayatını kaybetti. Koruğ’un Beyoğlu’nda özel bir üniversitede Psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin cadde üzerinde süratli şekilde ilerlediği ve sollama yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

Kaza, 04.30 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, karşı şeritlerden gelen 34 GPP 245 plakalı otomobil ile 34 CAH 206 plakalı iki otomobil kafa kafaya çarpışmış, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 9 kişi yaralanmıştı. Olay yerine ulaşan itfaiye ile sağlık Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmış, kaza sonucu yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

KAZADA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Muhammed Ö. ve Nilsu P. Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ferhat B. ile Betül Koruğ Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne, Yiğit D. Samatya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arif Kıvanç G., Mert D., Tuğba Ö. ve Türkalp E. ise Okmeydanı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Betül Koruğ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Diğer yandan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 34 GPP 245 plakalı otomobilin caddede süratli şekilde ilerlediği ve sollama yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen 34 CAH 206 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştığı anlar görülüyor.

