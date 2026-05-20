Beşiktaş'ta feci kaza kamerada: 1 ölü, 9 yaralı! | Video
20 Mayıs 2026 | 13:58
İstanbul Beşiktaş’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve 9 kişinin yaralandığı kazada, üniversite öğrencisi Betül Koruğ (22) hayatını kaybetti. Koruğ’un Beyoğlu’nda özel bir üniversitede Psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin cadde üzerinde süratli şekilde ilerlediği ve sollama yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.
KAZADA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Muhammed Ö. ve Nilsu P. Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ferhat B. ile Betül Koruğ Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne, Yiğit D. Samatya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arif Kıvanç G., Mert D., Tuğba Ö. ve Türkalp E. ise Okmeydanı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Betül Koruğ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
9 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Diğer yandan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 34 GPP 245 plakalı otomobilin caddede süratli şekilde ilerlediği ve sollama yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen 34 CAH 206 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştığı anlar görülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
44:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hareket büyük Türkiye davasıdır | Video 20.05.2026 | 13:54
03:44
Beşiktaş'ta feci kaza kamerada: 1 ölü, 9 yaralı! | Video 20.05.2026 | 13:36
00:48
İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı | Video 20.05.2026 | 13:19
02:46
Malatya'da okuldaki deprem paniği kamerada | Video 20.05.2026 | 12:49
01:00
Samsun polisi bu kez bir yunus için harekete geçti | Video 20.05.2026 | 12:43
00:18
Gaziantep'te iş yerine pompalı tüfekle saldırı: O anlar kamerada | Video 20.05.2026 | 12:37
00:50
Bilecik'te yamaçtan kayan ayı gülümsetti | Video 20.05.2026 | 12:36
00:06
00:08
19:19
00:18
Gaziantep'te iş yerine pompalı tüfekle saldırı: O anlar kamerada | Video 20.05.2026 | 10:50
01:02
00:50
Malatya'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi | Video 20.05.2026 | 09:53
06:55
03:03
00:20
Hatay'da motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kaza anı kamerada | Video 20.05.2026 | 09:08
01:01
Kontrolden çıkan araç dereye uçtu, kaza sonrası sürücü kaçtı | Video 20.05.2026 | 08:41
02:27
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 20.05.2026 | 08:40
01:15
Hatay'da otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 20.05.2026 | 08:34