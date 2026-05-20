SON DAKİKA: Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi! | Video

20 Mayıs 2026 | 09:29

SON DAKİKA... Malatya Battalgazi'de sabah 09.00'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa gibi çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan AFAD, herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti. AHaber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "5,6'nın artçıları elbette olacaktır 4'e çıkacak büyüklükte artçılar olabilir 1-2 gün devam edebilir" dedi.