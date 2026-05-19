Müşteri gibi girdiği mağazada alışveriş yapan kadının çantasını böyle çaldı | Video

Video Yaşam Müşteri gibi girdiği mağazada alışveriş yapan kadının çantasını böyle çaldı
19 Mayıs 2026 | 12:16

Güngören'deki alışveriş merkezinde bulunan giyim mağazasında alışveriş yapan Özbekistan uyruklu M.K.’nin çantasını çalan S.K. (23) gözaltına alındı. 48 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güngören'deki AVM'de 6 Nisan'da meydana gelen olayda mağazada alışveriş yapan Özbekistan uyruklu M.K., içinde 2 bin 100 dolar ve 9 bin lira bulunan çantasının çalındığını fark ederek polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağazanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İncelemelerde, çarşaf giyerek yüzünü gizleyen bir kadının mağaza içinde müşteri gibi dolaştığı, ardından M.K.'nin askıya bıraktığı çantayı alarak hızla uzaklaştığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda şüphelinin kimliği belirlendi. S.K., Bakırköy'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Daha önceden 48 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

