Video Yaşam Karabük'te şehit ailelerinin konakladığı otelde doğalgaz kaçağı: 47 şehit yakını hastaneye kaldırıldı | Video
Karabük'te şehit ailelerinin konakladığı otelde doğalgaz kaçağı: 47 şehit yakını hastaneye kaldırıldı | Video

Karabük'te şehit ailelerinin konakladığı otelde doğalgaz kaçağı: 47 şehit yakını hastaneye kaldırıldı | Video

18 Mayıs 2026 | 12:49

Edirne'den Batı Karadeniz gezisi kapsamında Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen şehit ailelerinin konakladığı otelde meydana gelen doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit sızıntısından etkilenen 47 kişi, mide bulantısı ve baş ağrısı şikâyetleriyle hastanelerde tedavi altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Barış Mahallesi Dirlik Sokak'taki bir otelde meydana geldi. Edirne'den gezi programı kapsamında Safranbolu'ya gelen yaklaşık 70 kişilik şehit aileleri grubunun konakladığı otelde kalan bazı vatandaşlar, sabah saatlerinde mide bulantısı ve baş ağrısı şikâyetleri yaşamaya başladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.


Şikâyeti bulunan vatandaşlardan bazıları ambulanslarla, bazıları ise otobüslerle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Otel tedbir amacıyla tamamen tahliye edilirken, yapılan ilk incelemelerde kazan dairesinde doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit sızıntısı tespit edildi.
Vali Çağatay hastanede ziyaret etti


Olayın ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Karabük Valisi Oktay Çağatay, tedavi altına alınan şehit ailelerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.


Vali Çağatay, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erkan Doğan'dan vatandaşların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.


Yetkililerden alınan bilgiye göre, Safranbolu Devlet Hastanesi'ne 2'si çocuk 7 kişi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ise 2'si çocuk 40 kişi başvurdu. Böylece olaydan etkilenen toplam kişi sayısının 47 olduğu bildirildi.


Vali Çağatay, hastanelerde tedavi altına alınan şehit ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, sürecin ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edildiğini kaydetti.


Öte yandan, durumları iyi olan ve taburcu olan Şehit ailesi yakınları Karabük Polisevinde misafir edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Karabük’te şehit ailelerinin konakladığı otelde doğalgaz kaçağı: 47 şehit yakını hastaneye kaldırıldı | Video 05:54
Karabük'te şehit ailelerinin konakladığı otelde doğalgaz kaçağı: 47 şehit yakını hastaneye kaldırıldı | Video 18.05.2026 | 12:47
Elazığ’da özel sağlık kuruluşlarına dev operasyon: Çok sayıda gözaltı | Video 01:58
Elazığ’da özel sağlık kuruluşlarına dev operasyon: Çok sayıda gözaltı | Video 18.05.2026 | 12:08
Change oto vurguncuları adliyeye sevk edildi | Video 01:32
Change oto vurguncuları adliyeye sevk edildi | Video 18.05.2026 | 12:05
Adana’da satırlı kavga: 1 ölü 2 yaralı | Video 01:40
Adana’da satırlı kavga: 1 ölü 2 yaralı | Video 18.05.2026 | 12:00
Bursa’da Fenerbahçeliler Derneği’nde yangın çıkartan iki çocuk kamerada | Video 03:06
Bursa'da Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkartan iki çocuk kamerada | Video 18.05.2026 | 11:42
Şehit Polis Emrah Koç’un çocuklarla eğlendiği görüntüler ortaya çıktı | Video 00:25
Şehit Polis Emrah Koç'un çocuklarla eğlendiği görüntüler ortaya çıktı | Video 18.05.2026 | 11:39
Sarıyer’de hastanede tedavi gören Kudret 10’uncu kattan düşerek öldü | Video 01:15
Sarıyer’de hastanede tedavi gören Kudret 10’uncu kattan düşerek öldü | Video 18.05.2026 | 11:19
İstanbul merkezli 5 ilde ’change araç’ operasyonu: 24 gözaltı | Video 02:22
İstanbul merkezli 5 ilde 'change araç' operasyonu: 24 gözaltı | Video 18.05.2026 | 11:15
Antalya’da otomobil çarpan gencin kız arkadaşı ve annesi sinir krizi geçirdi | Video 02:33
Antalya'da otomobil çarpan gencin kız arkadaşı ve annesi sinir krizi geçirdi | Video 18.05.2026 | 11:12
Kağıthane’de iş insanının kayınvalidesinin evine silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 09:46
Kağıthane'de iş insanının kayınvalidesinin evine silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 18.05.2026 | 10:38
Beşiktaş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 8 yaralı | Vİdeo 02:12
Beşiktaş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 8 yaralı | Vİdeo 18.05.2026 | 10:38
Adana’da polis Batak oyununa ara verdirip boğulma bilgilendirmesi yaptı | Video 03:07
Adana’da polis "Batak" oyununa ara verdirip boğulma bilgilendirmesi yaptı | Video 18.05.2026 | 10:29
Giresun’da yüzlerce metrelik yamaçtan yuvarlanan araç kamerada | Video 00:23
Giresun'da yüzlerce metrelik yamaçtan yuvarlanan araç kamerada | Video 18.05.2026 | 10:12
SON DAKİKA | Yine TikTok yine rezalet: Canlı yayında dayak skandalı! 01:19
SON DAKİKA | Yine TikTok yine rezalet: Canlı yayında dayak skandalı! 18.05.2026 | 09:37
Susurluk’ta yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı | Video 01:07
Susurluk'ta yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı | Video 18.05.2026 | 09:12
Şehit polis Emrah Koç’un türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı | Video 00:31
Şehit polis Emrah Koç'un türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı | Video 18.05.2026 | 07:54
Beşiktaş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı | Video 03:37
Beşiktaş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı | Video 18.05.2026 | 07:40
Bursa’da 17 yaşındaki genç, sevdiği kızın babasını öldürdü | Video 00:46
Bursa'da 17 yaşındaki genç, sevdiği kızın babasını öldürdü | Video 18.05.2026 | 07:39
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soru heyecan yarattı! İşte o soru! 02:49
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soru heyecan yarattı! İşte o soru! 17.05.2026 | 23:55
D100’de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı 01:47
D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı 17.05.2026 | 22:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA