Adana'da satırlı kavga: 1 ölü 2 yaralı | Video
18 Mayıs 2026 | 12:01

Adana’da Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan satırlı kavgada 1 kişi ölürken, '1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelilerinin yakalama çalışması sürüyor.

Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Gazipaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.


Kavga sırada gruplar birbirine satırlarla saldırdı. Saldırı sonucunda Z.E. ve 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Z.E.'in öldüğünü tespit etti. Diğer iki yaralı da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıladan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Jandarma olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

