Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; çaya düştüğü değerlendirilen kişi aranıyor | Video

17 Mayıs 2026 | 16:07

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen E.N.H. (18) isimli kızı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolu üzerinde Aşağıkale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. U.Y.'nin (20) kontrolünü yitirdiği 28 DR 070 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Yağmur Hira Yazıcı (17) hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ise yaralandı. İddiaya göre kaza sırasında otomobilde bulunan ve yaralı olarak kurtulan E.N.H. ise kayboldu. E.N.H'nin kaza yerinin hemen yanındaki Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Debinin oldukça yüksek olduğu çayda AFAD ekipleri görevlendirildi. Botlu ekipler ve dalgıçlar çayda aramalarını sürdürüyor.

