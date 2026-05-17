Video Yaşam Selektör yapma nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen 3 kişinin cenazeleri teslim alındı | Video
Selektör yapma nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen 3 kişinin cenazeleri teslim alındı | Video

Selektör yapma nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen 3 kişinin cenazeleri teslim alındı | Video

17 Mayıs 2026 | 14:22

Antalya'nın Serik ilçesinde dün gece saatlerinde selektör yapma nedeniyle çıkan tartışmada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınarak toprağa verilmek üzere Serik Akbaş köyüne götürüldü.P olisteki ifadesi tamamlanan Katil Zanlısı Ahmet B., olay anında yanında bulunduğu öğrenilen O.V. isimli arkadaşı ile birlikte adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda Ahmet B. (25) ile Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran arasında anaçla seyir halindeyken sellektör yapma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Gündoğmuş'ta Orman Muhafaza Memuru olarak görevli olduğu öğrenilen Ahmet B. yanında bulunan tabanca ile Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran'a ateş ederek çeşitli yerlerinden vurdu.


3 kişi hayatını kaybetti
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı'nın olay yerinde, ağır yaralanan Emre Savran ise kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Şüpheli Ahmet B. ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Cenazeler yakınlarına teslim edildi
Olayda hayatını kaybeden ve akraba oldukları öğrenilen inşaat mühendisi Bilgin Korkut, güvenlik görevlisi Emre Savran ile inşaat işçisi Oğuz Avcı'nın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden 3 akrabanın yakınlarının bir hayli üzgün olduğu görülürken cenazeleri aynı araçla toprağa verilmek üzere Serik Akbaş Köyü'ne götürüldü.


Olayın ardından teslim olan Ahmet B. ile olay anında araçta bulunan arkadaşı O.V. polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Selektör yapma nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen 3 kişinin cenazeleri teslim alındı | Video 02:47
Selektör yapma nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen 3 kişinin cenazeleri teslim alındı | Video 17.05.2026 | 14:14
Düğün öncesi eğlencede tabancayla havaya ateş açtı | Video 00:19
Düğün öncesi eğlencede tabancayla havaya ateş açtı | Video 17.05.2026 | 12:47
Kartal ayı yavrularına saldırmaya çalıştı: O anlar böyle görüntülendi | Video 00:25
Kartal ayı yavrularına saldırmaya çalıştı: O anlar böyle görüntülendi | Video 17.05.2026 | 12:47
Şişli’de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:03
Şişli’de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 17.05.2026 | 12:46
Kahramanmaraş’ta inşaat şantiyesinde yangın: 1 ölü, 6 yaralı | Video 04:38
Kahramanmaraş'ta inşaat şantiyesinde yangın: 1 ölü, 6 yaralı | Video 17.05.2026 | 12:32
Esenyurt ve Avcılar’da korkutan yıkım kamerada | Video 02:48
Esenyurt ve Avcılar'da korkutan yıkım kamerada | Video 17.05.2026 | 11:54
Araçları kül olan iş adamının Bebek’teki işyerine ateş açılma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:42
Araçları kül olan iş adamının Bebek’teki işyerine ateş açılma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.05.2026 | 11:37
Kırmızı Bülten ile aranıyordu… İstanbul’da operasyonla yakalandı | Video 00:19
Kırmızı Bülten ile aranıyordu… İstanbul’da operasyonla yakalandı | Video 17.05.2026 | 11:14
Araçları kül olan iş adamının Bebek’teki işyeri kurşunlandı... Kayınvalidesinin evi de kurşunlanmıştı 00:23
Araçları kül olan iş adamının Bebek’teki işyeri kurşunlandı... Kayınvalidesinin evi de kurşunlanmıştı 17.05.2026 | 11:13
Samsun’da 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 00:55
Samsun’da 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 17.05.2026 | 11:04
Yasa dışı bahis operasyonunda gazeteci Kütahyalı ile birlikte 154 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:55
Yasa dışı bahis operasyonunda gazeteci Kütahyalı ile birlikte 154 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 17.05.2026 | 10:51
Elazığ’da iki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı | Video 00:21
Elazığ'da iki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı | Video 17.05.2026 | 10:53
Otomobilde boğazını kestiği patronu, babasının ricasıyla kendisini işe almış | Video 07:34
Otomobilde boğazını kestiği patronu, babasının ricasıyla kendisini işe almış | Video 17.05.2026 | 10:46
Adana’da yaşlı çift, ev almak için biriktirdikleri 2 kilogram altını dolandırıcılara kaptırdı | Video 07:14
Adana'da yaşlı çift, ev almak için biriktirdikleri 2 kilogram altını dolandırıcılara kaptırdı | Video 17.05.2026 | 10:41
Taksim’de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler | Video 00:32
Taksim’de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler | Video 17.05.2026 | 10:41
Alişan o anları neler çekiyorum diyerek paylaştı... Ev halleri kahkahaya boğdu! | Video 00:31
Alişan o anları "neler çekiyorum" diyerek paylaştı... Ev halleri kahkahaya boğdu! | Video 17.05.2026 | 10:34
Evde patlayan tüp binayı harabeye çevirdi: 1 yaralı | Video 04:11
Evde patlayan tüp binayı harabeye çevirdi: 1 yaralı | Video 17.05.2026 | 10:15
Hakkari’de otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı | Video 00:14
Hakkari'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı | Video 17.05.2026 | 10:11
Beyoğlu’nda tartıştığı kişinin motosikletini kundakladı 4 motosiklet yandı | Video 01:48
Beyoğlu’nda tartıştığı kişinin motosikletini kundakladı 4 motosiklet yandı | Video 17.05.2026 | 09:45
Hatay’da lüks aracı ile drift atan sürücü trafikten men edilen aracına 60 gün sonra kavuştu | Video 04:03
Hatay'da lüks aracı ile drift atan sürücü trafikten men edilen aracına 60 gün sonra kavuştu | Video 17.05.2026 | 09:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA