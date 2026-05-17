Hatay'da lüks aracı ile drift atan sürücü trafikten men edilen aracına 60 gün sonra kavuştu | Video

17 Mayıs 2026 | 09:37

Hatay'da 3 buçuk milyon TL'ye satın aldığı lüks aracıyla drift atıp 140 bin TL trafik cezası yiyen Adem Kılınç, trafikten men edilen aracına 60 gün sonra kavuştu. Drift attığı için pişman olan Kılınç, aracını otoparkta her gün gidip gördüğünü ve temizlediğini söyledi.