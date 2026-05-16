Freni boşalan kamyon 7 araca çarptı: 6 yaralı | Video
16 Mayıs 2026 | 16:37
Kahramanmaraş'ta fren sistemi arızalanan kum yüklü kamyon, kontrolden çıkarak geri gitmesi sonucu 7 araca çarptı. Araçlarda maddi hasar oluşurken 6 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle bazı araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
