Dolmabahçe'de kadın polise araç çarptı: Durumu ağır... | Video

15 Mayıs 2026 | 16:16

Kaza, saat 10.30 sıralarında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen ticari araç, Dolmabahçe Gazhane Caddesinden Dolmabahçe Caddesine dönüş yaptığı esnada Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ş.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile polis memuru yola savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memurunun ameliyata alındığı öğrenilirken kazaya karışan araç çekici yardımı ile otoparka çekildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Otomobil sürücüsü M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.