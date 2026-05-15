İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan 61 şüpheli yakalandı | Video

İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan 61 şüpheli yakalandı

15 Mayıs 2026 | 10:38

Şanlıurfa merkezli 21 ilde; "Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda banka hesaplarında toplam 5 Milyar 800 Milyon TL para hareketliliği tespit edilen 61 şüpheli yakalandı.