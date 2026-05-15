Video Yaşam Eskişehir merkezli 33 ildeki 8,7 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Eskişehir merkezli 33 ildeki 8,7 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Eskişehir merkezli 33 ildeki 8,7 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

15 Mayıs 2026 | 09:03

Eskişehir merkezli 33 ilde yürütülen ve yasa dışı yollardan 8,7 milyar lira gelir elde ettiği belirlenen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 91 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının desteğiyle; Eskişehir merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Yasa Dışı Bahis', 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması' suçları kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Polis ekiplerince takibe alınan şüphelilerin bahsi geçen suçlardan 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri, bu tutarın 1,2 milyar liralık işlem hacminin ise 8 ayrı paravan şirket üzerinden gerçekleştiği tespit edildi.

45 ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINDA
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 135 şüpheliden 91'i yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında karar bulunan 44 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 91 şüpheliden 46'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen 45 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eskişehir’de, yasa dışı bahis operasyonu şüphelileri adliyede | Video 03:02
Eskişehir'de, yasa dışı bahis operasyonu şüphelileri adliyede | Video 15.05.2026 | 09:44
Üsküdar Belediyesi’ne ikinci dalga operasyonu: 7 gözaltı | Video 03:26
Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonu: 7 gözaltı | Video 15.05.2026 | 08:53
İstanbul’da change oto operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı! Polis 40 araca el koydu | Video 00:51
İstanbul’da "change" oto operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı! Polis 40 araca el koydu | Video 15.05.2026 | 08:46
Eskişehir merkezli 33 ildeki 8,7 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03:32
Eskişehir merkezli 33 ildeki 8,7 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 15.05.2026 | 08:36
Küçükçekmece’de dur ihtarına uymayan sürücü polisi yaraladı | Video 04:43
Küçükçekmece'de dur ihtarına uymayan sürücü polisi yaraladı | Video 15.05.2026 | 08:22
Büyükçekmece’de korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk bıçaklı kavgada hayatını kaybetti! | Video 00:34
Büyükçekmece’de korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk bıçaklı kavgada hayatını kaybetti! | Video 15.05.2026 | 08:22
Kim Milyoner Olmak İster’de joker hakkını kullanmayan yarışmacıdan şaşırtan karar! 03:01
Kim Milyoner Olmak İster’de joker hakkını kullanmayan yarışmacıdan şaşırtan karar! 15.05.2026 | 00:42
15 yaşındaki Abdülbaki’nin öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı! 00:30
15 yaşındaki Abdülbaki'nin öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı! 14.05.2026 | 21:36
Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı böyle görüntülendi 00:59
Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı böyle görüntülendi 14.05.2026 | 21:01
Otoyolda ters yönde ilerleyen sürücüye 90 bin TL ceza | Video 00:12
Otoyolda ters yönde ilerleyen sürücüye 90 bin TL ceza | Video 14.05.2026 | 16:46
77 ilde ‘Uyuşturucu Madde Satıcılarına’ yönelik operasyon: Bin 187 tutuklu | Video 01:45
77 ilde ‘Uyuşturucu Madde Satıcılarına’ yönelik operasyon: Bin 187 tutuklu | Video 14.05.2026 | 16:11
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 01:43
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 14.05.2026 | 15:43
Müge Anlı’da gündem olan Duygu Poyraz’ın hakkındaki suçlamalar kan dondurdu! Bebek katili, sahte hemşire… | Video 11:18
Müge Anlı'da gündem olan Duygu Poyraz'ın hakkındaki suçlamalar kan dondurdu! Bebek katili, sahte hemşire… | Video 14.05.2026 | 14:34
Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek yakan paylaşım! | Video 00:06
Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den yürek yakan paylaşım! | Video 14.05.2026 | 12:27
Hurafelere inanıp bebeklerinizi tehlikeye atmayın | Video 02:32
Hurafelere inanıp bebeklerinizi tehlikeye atmayın | Video 14.05.2026 | 12:10
Kasımpaşa’da bankta oturan kişiyi ’yan baktın’ diyerek bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 04:38
Kasımpaşa’da bankta oturan kişiyi 'yan baktın' diyerek bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 14.05.2026 | 12:01
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: 60 gözaltı | Video 01:30
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 60 gözaltı | Video 14.05.2026 | 09:40
Hatay’da sokak köpeklerinin saldırdığı 7 yaşındaki çocuğun korku dolu anları kamerada | Video 03:20
Hatay'da sokak köpeklerinin saldırdığı 7 yaşındaki çocuğun korku dolu anları kamerada | Video 14.05.2026 | 09:25
Arnavutköy’de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu! | Video 03:09
Arnavutköy’de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu! | Video 14.05.2026 | 09:07
Ankara’da korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 32 şüpheli gözaltına alındı | Video 02:26
Ankara'da korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 32 şüpheli gözaltına alındı | Video 14.05.2026 | 08:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA