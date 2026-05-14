Video Yaşam 77 ilde ‘Uyuşturucu Madde Satıcılarına’ yönelik operasyon: Bin 187 tutuklu | Video
77 ilde ‘Uyuşturucu Madde Satıcılarına’ yönelik operasyon: Bin 187 tutuklu | Video

77 ilde ‘Uyuşturucu Madde Satıcılarına’ yönelik operasyon: Bin 187 tutuklu | Video

14 Mayıs 2026 | 16:18

77 ilde ‘Uyuşturucu Madde Satıcılarına’ yönelik polis ekipleri tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda bin 187 kişi tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
77 ilde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına' yönelik Polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda; 2 ton 103 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 284 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilerden bin 187'si tutuklandı. 337'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 77 ilde 3 bin 420 ekip, 6 bin 376 personel, 28 hava aracı ve 58 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonlara ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle; gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

77 ilde ‘Uyuşturucu Madde Satıcılarına’ yönelik operasyon: Bin 187 tutuklu | Video 01:45
77 ilde ‘Uyuşturucu Madde Satıcılarına’ yönelik operasyon: Bin 187 tutuklu | Video 14.05.2026 | 16:11
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 01:43
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 14.05.2026 | 15:43
Müge Anlı’da gündem olan Duygu Poyraz’ın hakkındaki suçlamalar kan dondurdu! Bebek katili, sahte hemşire… | Video 11:18
Müge Anlı'da gündem olan Duygu Poyraz'ın hakkındaki suçlamalar kan dondurdu! Bebek katili, sahte hemşire… | Video 14.05.2026 | 14:34
Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek yakan paylaşım! | Video 00:06
Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den yürek yakan paylaşım! | Video 14.05.2026 | 12:27
Hurafelere inanıp bebeklerinizi tehlikeye atmayın | Video 02:32
Hurafelere inanıp bebeklerinizi tehlikeye atmayın | Video 14.05.2026 | 12:10
Kasımpaşa’da bankta oturan kişiyi ’yan baktın’ diyerek bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 04:38
Kasımpaşa’da bankta oturan kişiyi 'yan baktın' diyerek bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 14.05.2026 | 12:01
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: 60 gözaltı | Video 01:30
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 60 gözaltı | Video 14.05.2026 | 09:40
Hatay’da sokak köpeklerinin saldırdığı 7 yaşındaki çocuğun korku dolu anları kamerada | Video 03:20
Hatay'da sokak köpeklerinin saldırdığı 7 yaşındaki çocuğun korku dolu anları kamerada | Video 14.05.2026 | 09:25
Arnavutköy’de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu! | Video 03:09
Arnavutköy’de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu! | Video 14.05.2026 | 09:07
Ankara’da korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 32 şüpheli gözaltına alındı | Video 02:26
Ankara'da korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 32 şüpheli gözaltına alındı | Video 14.05.2026 | 08:35
Ankara’da korsan otoparkçılara operasyon: 32 gözaltı | Video 01:22
Ankara’da korsan otoparkçılara operasyon: 32 gözaltı | Video 14.05.2026 | 08:26
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada | Video 00:43
Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada | Video 14.05.2026 | 07:56
Hatay’da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada | Video 00:23
Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada | Video 14.05.2026 | 07:32
Mersin’de biyodizel üretim tesisinde yangın; 1 ölü | Video 00:24
Mersin'de biyodizel üretim tesisinde yangın; 1 ölü | Video 14.05.2026 | 07:32
Eskişehir’de akrabalar arasında arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:19
Eskişehir'de akrabalar arasında "arazi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı | Video 14.05.2026 | 07:27
Bursa’da ’Dur’ ihtarına uymayan kadın sürücüye 550 bin TL cezai işlem uygulandı | Video 03:01
Bursa'da 'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücüye 550 bin TL cezai işlem uygulandı | Video 14.05.2026 | 07:27
Zonguldak’taki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı 01:59
Zonguldak'taki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı 13.05.2026 | 17:35
Mersin’de yağ fabrikasında korkutan yangın | Video 01:10
Mersin'de yağ fabrikasında korkutan yangın | Video 13.05.2026 | 16:06
İstanbul’da zehir sevkiyatına darbe vuruldu: 92 kilo 500 gram eroin ele geçirildi | Video 07:18
İstanbul'da zehir sevkiyatına darbe vuruldu: 92 kilo 500 gram eroin ele geçirildi | Video 13.05.2026 | 15:16
Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadının cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 07:09
Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadının cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.05.2026 | 14:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA