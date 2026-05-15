Başakşehir'de feci kaza: Hafif ticari araç duran tıra ok gibi saplandı, sürücü yaralandı | Video

15 Mayıs 2026 | 13:47

Başakşehir’de kazaya karışan iki sürücü yol kenarında tutanak imzaladığı sırada, arkadan gelen başka bir hafif ticari araç tıra ok gibi saplandı. Araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.