Başakşehir'de feci kaza: Hafif ticari araç duran tıra ok gibi saplandı, sürücü yaralandı | Video
15 Mayıs 2026 | 13:47
Başakşehir’de kazaya karışan iki sürücü yol kenarında tutanak imzaladığı sırada, arkadan gelen başka bir hafif ticari araç tıra ok gibi saplandı. Araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
TUTANAK TUTARKEN İKİNCİ ŞOKU YAŞADILAR
Sürücüler kaza raporu hazırladığı esnada, aynı istikamette ilerleyen 34 NS 7270 plakalı başka bir hafif ticari araç, duran tıra arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç adeta paramparça oldu ve sürücü kabinde sıkıştı. İlk kazanın sürücüleri ise ikinci çarpmadan şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haydar Tanrıverdi, "Önümdeki araba sola kaçtı. Kaçış yapamadım. Frene bastım ama benim kaputumda da hasar oldu. Aracımı tırın önüne aldım. Tutunak tutuyorduk. Bu sırada bir ses geldi. Araçtan dışarı çıktı. Araç hasarlıydı. Şoför araçta sıkışmıştı. Polisi, sağlık ekiplerini aradık. Hep beraber kapıyı parçaladık. Şoförü çıkardık. Ayıktı" dedi.
