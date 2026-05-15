Video Yaşam Başakşehir'de feci kaza: Hafif ticari araç duran tıra ok gibi saplandı, sürücü yaralandı | Video
Başakşehir'de feci kaza: Hafif ticari araç duran tıra ok gibi saplandı, sürücü yaralandı | Video

Başakşehir'de feci kaza: Hafif ticari araç duran tıra ok gibi saplandı, sürücü yaralandı | Video

15 Mayıs 2026 | 13:47

Başakşehir’de kazaya karışan iki sürücü yol kenarında tutanak imzaladığı sırada, arkadan gelen başka bir hafif ticari araç tıra ok gibi saplandı. Araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Başakşehir Habipler-Mahmutbey Yolu üzerinde sabah saatlerinde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haydar Tanrıverdi yönetimindeki hafif ticari araç, önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her iki aracın sürücüsü de işlemler için araçlarından inerek yol kenarında kaza tespit tutanağı tutmaya başladı.

TUTANAK TUTARKEN İKİNCİ ŞOKU YAŞADILAR
Sürücüler kaza raporu hazırladığı esnada, aynı istikamette ilerleyen 34 NS 7270 plakalı başka bir hafif ticari araç, duran tıra arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç adeta paramparça oldu ve sürücü kabinde sıkıştı. İlk kazanın sürücüleri ise ikinci çarpmadan şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haydar Tanrıverdi, "Önümdeki araba sola kaçtı. Kaçış yapamadım. Frene bastım ama benim kaputumda da hasar oldu. Aracımı tırın önüne aldım. Tutunak tutuyorduk. Bu sırada bir ses geldi. Araçtan dışarı çıktı. Araç hasarlıydı. Şoför araçta sıkışmıştı. Polisi, sağlık ekiplerini aradık. Hep beraber kapıyı parçaladık. Şoförü çıkardık. Ayıktı" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başakşehir’de feci kaza: Hafif ticari araç duran tıra ok gibi saplandı, sürücü yaralandı | Video 02:16
Başakşehir'de feci kaza: Hafif ticari araç duran tıra ok gibi saplandı, sürücü yaralandı | Video 15.05.2026 | 11:44
Erzincan’da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 01:17
Erzincan’da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 15.05.2026 | 11:44
Patronun köpeği dehşet saçtı! Vücuduna 80 dikiş atıldı: Ruhen öldüm, sadece nefes alıyorum | Video 07:25
Patronun köpeği dehşet saçtı! Vücuduna 80 dikiş atıldı: "Ruhen öldüm, sadece nefes alıyorum" | Video 15.05.2026 | 11:19
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 62 gözaltı | Video 00:59
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 62 gözaltı | Video 15.05.2026 | 10:51
İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan 61 şüpheli yakalandı | Video 00:50
İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan 61 şüpheli yakalandı | Video 15.05.2026 | 10:35
Eskişehir’de, yasa dışı bahis operasyonu şüphelileri adliyede | Video 03:02
Eskişehir'de, yasa dışı bahis operasyonu şüphelileri adliyede | Video 15.05.2026 | 09:44
Üsküdar Belediyesi’ne ikinci dalga operasyonu: 7 gözaltı | Video 03:26
Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonu: 7 gözaltı | Video 15.05.2026 | 08:53
İstanbul’da change oto operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı! Polis 40 araca el koydu | Video 00:51
İstanbul’da "change" oto operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı! Polis 40 araca el koydu | Video 15.05.2026 | 08:46
Eskişehir merkezli 33 ildeki 8,7 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03:32
Eskişehir merkezli 33 ildeki 8,7 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 15.05.2026 | 08:36
Küçükçekmece’de dur ihtarına uymayan sürücü polisi yaraladı | Video 04:43
Küçükçekmece'de dur ihtarına uymayan sürücü polisi yaraladı | Video 15.05.2026 | 08:22
Büyükçekmece’de korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk bıçaklı kavgada hayatını kaybetti! | Video 00:34
Büyükçekmece’de korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk bıçaklı kavgada hayatını kaybetti! | Video 15.05.2026 | 08:22
Kim Milyoner Olmak İster’de joker hakkını kullanmayan yarışmacıdan şaşırtan karar! 03:01
Kim Milyoner Olmak İster’de joker hakkını kullanmayan yarışmacıdan şaşırtan karar! 15.05.2026 | 00:42
15 yaşındaki Abdülbaki’nin öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı! 00:30
15 yaşındaki Abdülbaki'nin öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı! 14.05.2026 | 21:36
Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı böyle görüntülendi 00:59
Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı böyle görüntülendi 14.05.2026 | 21:01
Otoyolda ters yönde ilerleyen sürücüye 90 bin TL ceza | Video 00:12
Otoyolda ters yönde ilerleyen sürücüye 90 bin TL ceza | Video 14.05.2026 | 16:46
77 ilde ‘Uyuşturucu Madde Satıcılarına’ yönelik operasyon: Bin 187 tutuklu | Video 01:45
77 ilde ‘Uyuşturucu Madde Satıcılarına’ yönelik operasyon: Bin 187 tutuklu | Video 14.05.2026 | 16:11
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 01:43
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 14.05.2026 | 15:43
Müge Anlı’da gündem olan Duygu Poyraz’ın hakkındaki suçlamalar kan dondurdu! Bebek katili, sahte hemşire… | Video 11:18
Müge Anlı'da gündem olan Duygu Poyraz'ın hakkındaki suçlamalar kan dondurdu! Bebek katili, sahte hemşire… | Video 14.05.2026 | 14:34
Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek yakan paylaşım! | Video 00:06
Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den yürek yakan paylaşım! | Video 14.05.2026 | 12:27
Hurafelere inanıp bebeklerinizi tehlikeye atmayın | Video 02:32
Hurafelere inanıp bebeklerinizi tehlikeye atmayın | Video 14.05.2026 | 12:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA