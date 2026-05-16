58 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı | Video

16 Mayıs 2026 | 12:57

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 'Gece Vakti Yağma' ve 'Firar' suçlarından 58 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, ömrünün yarım asırdan fazlasını parmaklıklar ardında geçirecek.